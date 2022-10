İki milli takım Jesus'un peşinde! Talipleri artıyor

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan ancak sezon sonu tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından Ali Koç ve yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamıştı. Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe, Jorge Jesus ile anlaşmış ve Portekizli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D Grubu’nda Frankfurt ve Olympiakos’un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna Konferans Ligi’nden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Prag’a elenmişti.

Bu sezon Jorge Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi’nde de tarihi bir başarı geldi. Kanarya, 3. torbadan girdiği B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, ilk kez Avrupa Kupaları’nda bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi.

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11’ler sahaya sürdü.

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Portekizli hocaya henüz resmi bir teklif yapmadı. Ancak camiayı her anlamda bambaşka bir havaya sokan 67 yaşındaki hocayla uzun yıllar birlikte çalışma isteği oldukça fazla.

Gittiği tüm kulüplerde ilk dönemindeki 1 yıllık imza geleneğini Kanarya’da da sürdüren Jesus’un ise sezon sonunu bekleyeceği konuşuluyor. Tecrübeli hocanın bu konuyla ilgili, “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak henüz bir şey kazanmadık. Önce kupaları kazanalım, Mayıs ayında da görüşelim” dediği öğrenildi. Deneyimli hocanın, kendisiyle olası yola devam edilme sürecinde sadece saha içi sonuçları değil, her açıdan bir değerlendirme yaparak kararını vermesi bekleniyor.

Jorge Jesus, her zaman talipleri olan bir teknik adam. Jesus an itibariyle hem Brezilya hem de Portekiz Milli Takımları’nın hoca adayları arasında yer alıyor. Ayrıca Flamengo’nun da, kendilerine kupalar ve oyun anlamında tarihi bir dönem yaşatan Jesus’u her zaman akıllarının bir kenarına koydukları biliniyor.

