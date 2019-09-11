0553 313 94 23

İki madenci şehri karşı karşıya geldi

Ziraat Türkiye Kupası 2.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
İki madenci şehri karşı karşıya geldi

Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme maçında TKİ Tavşanlı Linyitspor, Somaspor’a 1-0 mağlup oldu.


Bölgesel Amatör Lig’e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan TKİ Tavşanlı Linyitspor, Ziraat Türkiye Kupası ikinci ön eleme müsabakasında kardeş kulüp Somaspor’u Ada Stadı’nda ağırladı. 3. Lig’de mücadele eden rakibine 1-0 yenilen Linyitspor, böylece kupaya veda etti. Bundan sonra tüm enerjisini Eylül ayının son haftasında başlayacak BAL’a bırakan kırmızı-siyahlıların ortaya koyduğu performans sporseverleri umutlandırdı. Müsabakayı büyük bir heyecanla takip eden Belediye Başkanı Mustafa Güler’e başkan yardımcıları Naci Erarslan ile İsmail Aka’da eşlik etti.


Karşılaşma sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Mustafa Güler, Linyitspor’un özlenen profesyonel lige bu sezon ulaşacağından emin olduklarını kaydetti. Başkan Güler "Ziraat Türkiye Kupası’nda iki hafta önce ilk resmi müsabakasına Isparta 32 Spor karşısında çıkan, burada aldığı galibiyetle ikinci tura yükselen takımımız ikinci maçta yenilmiş olsa da ortaya koyduğu üstün performans ve azmiyle ligde pozitif sonuçlar alacağını göstermiştir. Son dakikaya kadar beraberliği hatta galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik. Bugün futbol şansı Somaspor’dan yanaydı. Linyitspor’un oyuncu ve teknik ekibini tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki 3. Lig yolunda takımımız iki hafta sonra daha hazır olacak ve rakiplerini teker teker yenerek şampiyonluğa koşacaktır. Bugün stadyum doluydu. Taraftarlarımızı da kutluyor, bu desteğin sezon boyu devam etmesini istiyoruz" dedi


Öte yandan Linyitsporlu taraftarlar, ilçeleri gibi bir kömür şehri olan Soma takımı ve az sayıdaki taraftarlarını anlamlı bir pankartla karşıladı. Üzerinde 301 madencinin acısını hatırlatan "Şehit Kokan Sokakların Çocukları, Kömür Kokan Sokaklarımıza Hoş Geldiniz" yazılı pankart herkesin dikkatini çekti. Somasporlu taraftarlar bu karşılamaya alkışlarla karşılık verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    2. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    3. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    4. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    5. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    6. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    7. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    8. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    9. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    10. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    11. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    12. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    13. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    14. Bursa - İzmir Karayolunda dehşet anı..
    15. Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan..
    16. Kırtasiye deposundaki yangını..
    17. ABD’li komutanlar Akçakale’deyken..
    18. Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku
    19. İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa..
    20. İnstagram sessize alma özelliği nasıl..
    21. Erdoğan açık açık yüzüne söyledi!..
    22. Ziraat Türkiye Kupası
    23. ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. WhatsApp Web nasıl kullanılır?..
    26. Külliye’deki toplantıya ilişkin..
    27. Azı dişleri ne zaman çıkar?
    28. Görülen rüyaları neden hatırlamayız?..
    29. Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı
    30. Nurdağı’nda trafik kazası: 3 yaralı
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...