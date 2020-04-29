  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki köyde karantina süresi uzatıldı

Sivas’ta izolasyonun tam anlamı ile sağlanamadığı iki köyde karantina süresi uzatırken izolasyonun sağlandığı bir köyde ise karantina sona erdirildi.

2020-04-29 13:19:26 -
İki köyde karantina süresi uzatıldı

Sivas’ta izolasyonun tam anlamı ile sağlanamadığı iki köyde karantina süresi uzatırken izolasyonun sağlandığı bir köyde ise karantina sona erdirildi.


Sivas Valiliği Pandemi Kurulundan yapılan açıklamada, izolasyonun tam olarak sağlanamadığı Gölova ilçesine bağlı Boğazköy’de karantina uygulamasının 5 Mayıs 2020, Doğanşar ilçesine bağlı Sarısuvak Köyündeki karantina uygulamasının ise 8 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. Ayrıca izolasyonun sağlandığı Suşehri ilçesine bağlı Akşar Köyünde ise karantina uygulamasının sona erdirildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı