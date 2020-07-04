  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İki köy ve 4 evin karantinaya alındığı Kağızman'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:32:08 -
İki köy ve 4 evin karantinaya alındığı Kağızman'da maskesiz dolaşmak yasaklandı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 köy ve bir mahalledeki 4 evin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından ilçede maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin tamamında maske takma zorunluluğu getirildi. İlçe genelinde kolluk kuvvetlerince, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza idari para cezası uygulanacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı