İki katlı evin damından düşen çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'da iki katlı evin damından düşmesi sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman'da iki katlı evin damından düşmesi sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Yusuf A. (13), iki katlı evinin damından düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.