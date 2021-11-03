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Gündem İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi
Gündem

İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi

Bolu’da, Rafiye Çalışkan’a ait olduğu belirlenen iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 02:22:00 -
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu: 2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükberk Mahallesi 6. Cadde'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rafiye Çalışkan’a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler 2 katlı evi tamamen etkisi altına aldı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Karacasu belediyelerine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan Çalışkan’a ait 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumanlardan hafif şekilde etkilenen 2 kişi ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

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