“İki kadeh günah sayılmaz” diyen Özgür artık pavyona gidememekten şikayetçi

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Eczacılığı bırakıp CHP’de görev almaya başladıktan sonra milletin değerlerine ters düşen onlarca açıklamasıyla gündeme gelen ve skandallarıyla tanınan Özgür Özel, CHP’nin genel başkanı olduktan sonra “alemlere akamamaktan” şikayetçi!..

CHP yandaşı Levent Gültekin’in aktardığına göre Özel, eskiden gece geç saatlere kadar dışarıda içerken, artık evde alem yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Gültekin’in açıklaması şöyle:

“Evvelsi gün ‘Özgür Özel bazen bir mekana gidip arkadaşlarıyla geç saatlere kadar içiyor’ demiştim. Dün Özgür Özel beni aradı ve ‘Ben Grup Başkanvekiliyken evet öyle şeyler yapıyordum ama Genel Başkan olduktan sonra dışarıda yapmıyorum’ dedi.”

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“İki kadeh günah değil” saçmalığı

Özel daha önce, “Anadolu Müslümanlığı” diye saçma sapan bir mezhep uydurmuş ve buna göre “iki kadeh içmenin günah olmadığını” savunmuştu. 2021’de yılbaşı tartışmalarına dahil olan Özel, “Bu ülkeden kendisini Müslüman olarak tanımlayan öyle hisseden, yılbaşı gecesi aldığı o bileti yada oynadığı tombalayı kumar görmeyen, yılbaşı gecesi ailesiyle birlikte içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı geleneği var.” demişti.

Korona sürecinde neden kızdığı anlaşıldı

Koronavirüs sürecinde çeşitli kısıtlamalar getirilmiş, kapanmalar sırasında market alışverişlerine izin verilse de önceliği olmayan ürünlerin satışı yasaklanmıştı. O ürünlerden biri de alkollü içeceklerdi. Söz konusu yasağa karşı çıkan Özel, “Bu yasak geri alınmalıdır, aksi hukuk devletinin terki, teokratik yönetimin itirafıdır” diye sert bir çıkış yapmıştı. Alemleri seven Özel’in alkol yasağına neden sert tepki verdiği Gültekin’e yaptığı açıklamadan sonra anlaşıldı!..