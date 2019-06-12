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İki ilde FETÖ operasyonu!

Malatya merkezli 2 ilde, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
İki ilde FETÖ operasyonu!

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterirken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek ve vakıflarla iltisakı bulunan şüphelilere yönelik, Malatya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kimse Yok Mu Derneği ile iltisakları tespit edilen 4 zanlı ile Türkiye Teknik Elemanlar Vakfının yönetim birimlerinde görev aldıkları ve bu vakıf üzerinden SODES projelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
  1. Şanlıurfa
  2. Malatya
  3. fetö

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