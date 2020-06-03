İki gündür yaşanan manzaradan ürken uzmanlar uyardı: Örnek bir ülkeyken ibretlik olmayalım

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs pandemisine karşı başarılı bir sınav vererek normalleşme sürecinin başlamasının ardından uzmanlardan da kritik uyarılar peşi sıra geldi. Maske kullanımında özensizlik, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması, CHP’li İBB yönetiminin kasıtlı bir şekilde yürüttüğü ulaşımı sabote çabaları sonrası İETT araçlarındaki aşırı yoğunluk ve gündelik hayatın birçok noktasındaki kalabalıklar, vaka sayılarının artma tehlikesine de kapı araladı. Uzmanlar ise devletin verdiği mücadeleye halkın destek vermesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallara mutlaka riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tedbirlere uymak hayati önem taşıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Türkiye, koronavirüsle mücadelede dünyanın örnek ülkesi. Dünyaya örnek bir ülkeyken yanlış şeyler yaparak ibretlik bir konuma dönüşmeyelim. Cumhurbaşkanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na ve devletin ilgili birimlerine yardımcı olalım. Birinci dalga tam olarak bitmeden ikinci dalgadan bahsedemeyiz. Birinci dalgada ikinci pike yakalanabiliriz. Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe büyük önem taşıyor. Yeni hayata adapte olurken bunlardan taviz vermemeliyiz” dedi. Tedbirlere riayetin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Arıca, “Almanya tedbirleri gevşetmişti. Kurallara uyulmadığında ve vaka sayıları arttığında yeniden sert önlemler aldı. Maskenin doğru kullanımı yüzde 30’lara düşmüş durumda. Oysa maske ve sosyal mesafe şart. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığı’na, sağlık çalışanlarına yardımcı olmalıyız. Bir rehavete kapılma olayı var. Buna müsaade etmeyelim. Kurallara uyalım” şeklinde konuştu.

Bilinçli bir şekilde davranalım

Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, “Salgın riski ve tehlikesi ortadan kalkmış gibi davranılıyor. Böyle davranmak ve ‘Tehlike bitti, bana bir şey olmaz’ diye düşünmek hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir sorumsuzluktur. Salgın tehdidi devam etmektedir. Ancak bir yandan da mecburen sosyal hayatın, ekonominin yeniden düzene girmesi gerekmektedir. Bize düşen dengeli ve son derece itinalı davranarak hem kendimizi hem de diğer insanları riske atmamaktır” ifadelerini kullandı. Rehavete kapılmamak gerektiğini kaydeden Akın, “Salgın inişe doğru bir eğri çizmeye başladı. Vatandaşlarımız ilk günkü özeni ve tedbiri göstermelidir. Ancak kontrollü sosyal hayatın başlaması ve çalışma hayatının büyük oranda normale dönmesiyle birlikte maalesef vatandaşlarımızın bir bölümünde rehavet gözlemliyoruz. Bunca tedbirin heba olmasını istemiyorsak, başarının gölgelenmesini istemiyorsak tedbirlere uymalıyız” dedi.