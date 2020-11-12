  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi
Aktüel

İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:08:56 -
İki günde 15 bin 507 aracın hız ihlali yaptığı belirlendi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde polis ekiplerinin yaptığı iki günlük denetimde, 15 bin 507 araç/sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünya genelinde trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hızın ilk sırada geldiği belirtildi.

Türkiye'de ise bu yılın 10 ayında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 41'inin hız ihlallerine bağlı meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bu kazaların önemli bir kısmının da cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 8-9 Kasım'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri yapıldığı bildirildi.

Denetimler sonucu, 15 bin 507 araç/sürücünün hız ihlali yaptığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu araç/sürücüler hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf
Dünya

İngiltere eski Başbakanı John Major'dan tarihi itiraf

İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen İngiltere..
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gitt..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay