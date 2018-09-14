İki bakanlığa ait atama kararları yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki atama ve görevden almalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Milli Savunma Bakanlığında Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alındı, Ekinciden boşalan göreve, Bilal Durdalı atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış da 3 sayıyı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi gereğince görevden alındı.