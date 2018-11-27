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İki aylık bebeğin gelişim özellikleri

İki aylık bebeğin özelliklerini sizler için derledik...

27 Kasım 2018 Salı 17:00
İki aylık bebeğin gelişim özellikleri

Başını en az 45 derecelik bir açıyla kaldırır. Orta hat pozisyonunda, 10 saniyeden fazla başını tutan çocukta, iki yana doğru başı çevirme eğilimi vardır. Bebek koltuk altından tutularak, oturur vaziyete getirildiğinde, 5 saniye başını dik tutabilir.

Yürümede dönüm noktasıdadır. Otomatik adım atma ve bacakların refleks destek reaksiyonu gerilemiştir.

Kasılma hâli hızla kaybolur ve yumuk eller ara sıra görülür; genelde avuçlar hafif acıktır.

Gürültü ve sese karşı reaksiyon azalır. Korku belirtileri kaybolur. Ses geldiğinde hareket ve bakışlarını kısa bir müddet için durdurur.

İlk gülümsemeler başlar. Çocuğa karşı baş sallanıp, bir iki söz söylendiğinde, hafif gülücükler belirir. Anneler buna “melekler güldürüyor” der.

Sesli harflerle ilk seslenmeler başlar. A, E, H veya bileşimi şeklinde sesler çıkartır. Sırt üstü yatarken bu sesler, uykunun başlangıç ve sonunda daha çok duyulur.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:00
  1. iki aylık bebek
  2. iki aylık bebeğin özellikleri

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