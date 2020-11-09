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Aktüel IKBY: PKK'nın Sincar'dan uzaklaştırılması Bağdat'ın görevi
Aktüel

IKBY: PKK'nın Sincar'dan uzaklaştırılması Bağdat'ın görevi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:47:08 -
IKBY: PKK'nın Sincar'dan uzaklaştırılması Bağdat'ın görevi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, "PKK ve diğer bağlı güçlerin Şengal'den uzaklaştırılması Bağdat'ın görevi ve IKBY ile bir ilgisi yok." dedi.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan Adil, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sincar anlaşmasının uygulanma tarihinin henüz Bağdat tarafından belirlenmediğine işaret eden Sözcü Adil, "Anlaşma, PKK ve diğer tüm bağlı güçlerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini belirtiyor.” hatırlatmasını yaptı.

Adil, "PKK ve diğer bağlı güçlerin Şengal'den uzaklaştırılması Bağdat'ın görevi ve IKBY ile bir ilgisi yok." diye konuştu.

Adil ayrıca, Sincar anlaşmasında bölgeye yönelik ortak askeri operasyon düzenlenmesi konusuna değinilmediğini kaydederek, "Operasyonlar ve Şengal'in iç güvenliği, Irak Federal Polisi/Şengal Biriminin kontrolünde olacak." ifadelerini kullandı.

- Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

AA muhabirinin ulaştığı, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

- "PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.

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