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Gündem IKBY İçişleri Bakanı: Terör örgütü PKK topraklarımızdan çıkmalı
Gündem

IKBY İçişleri Bakanı: Terör örgütü PKK topraklarımızdan çıkmalı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 01:40:00 -
IKBY İçişleri Bakanı: Terör örgütü PKK topraklarımızdan çıkmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu belirterek, topraklardan çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BÖLGE HALKININ SIKINTI ÇEKMEMESİ İÇİN PKK’NIN O BÖLGELERİ TERK ETMESİ GEREKİYOR"

Terör örgütü PKK’nın bölgedeki varlığının yasa dışı olduğunu kaydeden Ahmed, "Mutlulukla ifade etmeliyim ki Irak hükümeti son süreçte PKK’nın yasaklı örgüt olduğuna karar verdi. Bölge halkının ve oradaki köylülerin problemlerle karşılaşmaması ve sıkıntı çekmemesi için PKK’nın o bölgeleri terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ahmed, terör örgütü PKK’nın bölgede yaşanan tüm sorunların kaynağı olduğunu vurgulayarak “(Terör örgütü PKK) Kürdistan Bölgesi topraklarından çıkmalıdır.” ifadelerini kullandı.

"YANGINLARIN FAİLLERİ PKK'LI TERÖRİSTLERDİR"
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Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri el-Musevi, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu bildirmişti.

Musevi, yakalananların ifadelerinde başka bölgelerde de yangın çıkarmayı planladıklarını itiraf ettiklerini aktarmıştı.

Kaynak: AA

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