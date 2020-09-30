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Aktüel IKBY: Haşdi Şabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi
Aktüel

IKBY: Haşdi Şabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:46:47 -
IKBY: Haşdi Şabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil Havalimanı'na 6 füze fırlattığı belirtildi.

Havalimanı yakınlarına düşen füzelerin, Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünde Haşdi Şabi'ye bağlı 30. Tugay'a ait bir bölgeden fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul kara yolu güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, Erbil Havalimanı yakınındaki İKDP kampı çevresine birkaç füze düştüğünü söylemişti.


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