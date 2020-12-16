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Aktüel IKBY Başbakanı Barzani: "Yabancı ülkelerin yardımlarının IKBY topraklarına saldırmak için kullanılması önlenmeli"
Aktüel

IKBY Başbakanı Barzani: "Yabancı ülkelerin yardımlarının IKBY topraklarına saldırmak için kullanılması önlenmeli"

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:43:37 -
IKBY Başbakanı Barzani: "Yabancı ülkelerin yardımlarının IKBY topraklarına saldırmak için kullanılması önlenmeli"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, terör örgütü YPG/PKK'nın IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirtti.

Barzani, YPG/PKK'nın dün gece Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

IKBY’nin yasalarını açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, koalisyon güçlerine YPG/PKK'nın buna benzer saldırılar yapmayacağı garantisi vermeleri çağrısında bulundu.

Barzani, "Yabancı ülkelerin yardımlarının IKBY topraklarına saldırmak için kullanılması önlenmelidir. Şüphesiz böyle saldırılar bölge güvenliğine büyük zararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

IKBY Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, YPG/PKK'nın dün gece Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır YPG/PKK'ya silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söylemişti.





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