İkbal Gürpınar'ın acı kaybı! Oğlu paylaştı
Hastanede tedavisi devam eden İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Acı haberi oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti.
İkbal Gürpınar da tedavi görüyor
İkbal Gürpınar’ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
İkbal Gürpınar’ın, yoğun bakımdan normal servise çıktığını, tedavisine orada devam edileceğini söyledi.