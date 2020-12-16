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Aktüel "II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" başladı
Aktüel

"II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:14:49 -
"II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" başladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) ev sahipliğinde düzenlenen "II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi" (KAPSOSBİL 2020) başladı.

NEVÜ, Aksaray Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında, NEVÜ Kongre ve Kültür Merkezi Karavezir Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yanı sıra salgın nedeniyle sınırlı sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen kongrede konuşan Prof. Dr. Kar, kongreyi düzenleyerek özellikle genç araştırmacılara ya da akademisyen adaylarına bir platform oluşturmayı istediklerini söyledi.

Doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin ilk heyecanlarını arkadaşları ile paylaştıkları bir ortam olmasını önemsediklerine dikkati çeken Kar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin büyük bir çoğunluğunda da araştırma ve geliştirme kapasitesini ya da kalitesini artırmaya yönelik olarak lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliklerinde tezlerin savunulmasına yönelik öncesinde bir yayın çıkarma ve yayın yapma gibi bir eğilim ve trend de söz konusu. Dolayısıyla bu tür kongrelere katılım noktasında bir talep olabileceğini de bu süreçte değerlendirdik ve bunda yanılmadık. Geçen yıl üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlediğimiz kongremizde 200'ün üzerinde katılımcı vardı ve bu yıl da dijital olmasına rağmen benzer bir katılımın olması bizleri oldukça sevindirdi."

NEVÜ Rektörü Aktekin, bu tür kongrelerin özelliklerinden birinin katılımcıların etkinlik boyunca paylaşımda bulunmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kongrenin yeni tecrübeler kazanmaya vesile olduğunu anlatan Aktekin, şöyle devam etti:

"Kongremizde ülkemizin 41 üniversitesinden 231 kabul edilen bildirimiz var ve sosyal bilimlerin her alanında bildirimlerin yer aldığı oturumlar düzenlenecek. Bildirilerin içeriklerine baktığımızda da pandemi ile yeni gidişata uygun bildirilerin de olduğunu görüyoruz. Bildiriler arasında bu salgının ekonomiye, sosyal hayata, psikolojiye yansımasıyla ilgili bildiriler de var. Sosyal Bilimler aslında bir yönüyle hem geçmişi irdeleyen ve geçmişin analizini yapan, hem bugünü yorumlayan hem de geleceğe dönük çıkarımlarda bulunan bir disiplindir. Bu anlamda bizim oturumlarımızda da hem geçmişi hem bugünü yorumlayan, hem de gelecek perspektifi sunmaya çalışan bildiriler var."

Prof. Dr. Karakaya da kongreler ve akademik tartışmaların üniversiteler için olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi.

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