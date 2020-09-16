İhvan'a yakınlığıyla bilinen Ahmed bin Ahmed Ali suikast sonucu hayatını kaybetti

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yetkililerinden Ahmed bin Ahmed Ali, düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Dali kentinde bir kişi tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Bin Ahmed Ali, Islah Partisi'nin Dali kentine bağlı El-Ezrak ilçesi şube sorumlusuydu.

Saldırı akşam namazından sonra oldu

Mensubu olduğu Islah Partisi'ne ait "Sahve.net" isimli internet sitesinde yer alan habere göre suikast, Bin Ahmed Ali akşam namazını kıldıktan sonra gerçekleşti.

Suikastlerin sayısı arttı

Sitedeki haberde yer alan diğer bir bilgiye göre, son dönemlerde Dali, Aden ve Lahic kentlerinde söz konusu parti yetkililerine yönelik tasfiye ve suikastlerin arttığı belirtildi.

Suikastlerden BAE sorumlu tutuluyor

Öte yandan Yemenliler, Aden'de Islah Partisi yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda imam, hatip, komutan ve hakime düzenlenen suikastlerden Orta Doğu'da "çıban başı" ülke konumunda olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tutuyor.