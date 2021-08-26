İhtiyaç sahiplerine 93 milyon lira ödeme yapılacak

Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yardım (MAAY), Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım (MAÇY), Öksüz Yetim Yardımı (ÖYY) ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin başladığına dikkat çekti. Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanlarında olduklarını vurgulayan Yanık, şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi kadınlarımıza toplamda 52.6 milyon lira destek sağlıyoruz. Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine, çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programıyla destek veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 25.4 milyon lira yatırılacak. Yardıma muhtaç öksüz ve yetimler için yaklaşık 11.3 milyon lira ödeme yapacağız.” Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine ise 3.6 milyon lira destekte bulunulacağını ifade etti. Ayrıca kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün, diğer ödemelerin de 28 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu.