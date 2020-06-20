İhsaniye’de 570 öğrenci LGS için ter döktü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sakin bir ortamda yapılırken veliler de okulların dışında Kur’an-ı Kerim okuyarak çocukları için dua etti.

İlçe merkezindeki Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda sınava giren çocukları için Kur’an-ı Kerim okuyan anneler hem sosyal mesafeyi korudular hem de çocuklarının başarılı olması için dualar ettiler. Bir anne ise arabada Kur’an-ı Kerim okuyarak, "Ben de çocuğumu sınava getirdim ve sınavdan başarılı olması içinde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua ediyorum. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Güvenlik güçlerinin ise ilçede gerçekleştirilen sınavın sakin bir ortamda geçmesi için gösterdikleri gayret gözlerden kaçmadı. İlçe genelinde ise 570 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ter döktü.