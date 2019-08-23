İhsan Şenocak'tan önemli proje!

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Üniversite ve lise öğrencilerine verdiği Kâdim Usülde İslami İlimler eğitimi ile adından söz ettiren Dr. İhsan Şenocak’ın kurucusu olduğu İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM), yeni projesi olan Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’ni de hayata geçirdi. Hazırlık sınıfında yoğun Arapça dil eğitimin yanında İngilizce derslerinin de verileceği Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi’ne ilişkin bilgileri yeniakit.com.tr ile paylaşan İFAM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kadıoğlu şöyle konuştu:

"İFAM olarak 12 yıldır lise ve üniversite öğrencilerine Kâdim usülde İslami İlimler eğitimi veriyoruz. Çok sayıda öğrencimiz yüksek lisans ve doktora yaptı, halen de yapmakta. Eğitim programımızı Özel Aşıkkutlu Anadolu Lisesi projesiyle farklı bir zeminde daha hayata geçireceğiz. 'Kökü Ezelde Dalı Ebette Bir Gençlik' serlevhasıyla hazırladığımız bu projede öğrencilerimize mutad lise müfredatının yanında, İslami İlimler de Arapça eserler esas alınarak okutulacak. Hazırlık sınıfında yoğun bir Arapça’nın yanında İngilizce de olacak. Hedefimiz, öğrencilerimizi İslamiyetten hareketle Dünyayı okuyacak, anlayacak ve proje geliştirecek bir donanımla milletimizin huzuruna çıkarmak. Arzumuz, iyi derecede Arapçasıyla İslam Dünyasını, İslami ilimler tahsiliyle medeniyetimizi, İngilizcesi ile Batı’yı tanıyıp öz-posa ayrımına tabi tutan öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak, onlarla tarihin yürüyüşünü yeniden başlatmak. Mezun olacak öğrencilerin Üniversite’de İlahiyat, Hukuk, Siyasal, İktisat gibi alanlarda tahsil hayatına devam etmelerini temin edip milletimizin önünü açacak eserlere imza atmalarına vesile olmak. Bunun için iyi derecede Arapça, Milli Eğitim müfredatı, İslami İlimler ve İngilizce’yi önemsiyor, programı birinden diğerine pay vermeden uygulama irademizi belirtmek istiyorum.

İFAM’ın başta Samsun merkez olmak üzere şubeleriyle birlikte yürüttüğü vakıf çalışmaları ve eğitim faaliyetleri Elhamdülillah milletimiz nezdinde büyük bir teveccühe mazhar oldu. Çok müspet dönüşler aldık. Bu süreçte bize sürekli sorulan soru 'İFAM’ın bir okulu yok mu?' oldu. Özel lise fikri bu sebeple uzun zamandır yönetim kurulu olarak gündemimizde olan bir konuydu. Hem ortaokul, lise hem de üniversite öğrencisine hitap eden ve 12 yılı aşan faaliyetleriyle tecrübe kazanan İFAM, genç ve dinamik hoca kadrosuyla bu hizmeti de hakkıyla ifa edebileceğini düşünerek yola çıktık. Rabbim mahcup etmesin."