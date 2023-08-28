İhsan Şenocak'tan Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Hande Yener konserine tepki!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde Hande Yener'in sahneye çıkmasına tepki gösterdi.
Hande Yener Ahlat'taki Malazgirt Zaferi anmasında sahneye çıkınca sosyal medya ayağa kalktı.
LGBT sapkınlığının yılmaz savunucusu, gayr-i ahlaki sahne kostümlerine sahip Hande Yener'in Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde konser vermesi, sosyal medyada "Konser Müslüman ecdadımızın kemiklerini sızlattı" şeklinde yorumlandı.
Hande Yener'in Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde sahneye çıkmasını Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da eleştirdi.
Dr. Şenocak da Alparslan ve askerlerinin canlarını feda ederek kazandığı Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, dansöz kıyafetiyle konser veren Yener'in ecdadın kemiklerini sızlattığını belirtti.