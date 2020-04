İhsan Şenocak'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! "Alevi kardeşim oyuna gelme"

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 23 Nisan için çocuklara gönderdiği kolide bulunan "Cumhuriyet ve Demokrasi" isimli kitapçık büyük tepkilere neden oldu. Kitapçıkta, din adamların çizimlerinin yer aldığı sayfada din adamları İslamiyet, Hıristiyanlık, Alevilik ve Yahudilik şeklinde ayrı ayrı resmedildi. Kitapçıkta, Alevilik sanki başka bir dinmiş gibi gösterildi.

İBB'nin propagandasına tepki gösteren İlahiyatçı İhsan Şenocak, "Alevi kardeşim oyuna gelme" başlığıyla yayınladığı videosunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"Alevi kardeşim senin inancınla oynuyorlar"

Şenocak, videosunda "İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmış. Bir fotoğraf var. Fotoğrafta dört tane adam var. Biri İslamiyet'i, biri Yahudiliği, biri Aleviliği, biri Hristiyanlığı temsil ediyor. Oraya Müslümanı en kenara, en köşeye, en cılız halde koymuş. Alevi kardeşim seninle oynuyorlar. Senin inancınla oynuyorlar." dedi.

"Hz. Ali'yi (r.a) Hz. Muhammed'den (sav) nasıl koparırsın? Kimsin sen?"

Şenocak, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Alevilik eğer Hz. Ali Efendimiz'e (r.a) bir yolu nisbet etmekse, Hz. Ali'nin kitabı Kur'an-ı Kerim'di. Hz. Ali'nin peygamberi Hz. Muhammed'di (sav). Hz. Ali Kur'an-ı Kerim okuyor. Hz. Ali'ye (r.a) Efendimize bu ümmet 'Emir-ül müminin' dedi, 'Halifet-ül müslimin' dedi. Müslümanların halifesi Ali bin Ebu Talib. Emir-ül müminin olan Ali bin Ebu Talib. Hz. Ali Efendimiz (r.a) babası vefat ettikten sonra, Peygamber'in (as) terbiyesinde büyüdü. 8 yaşında Ali bin Ebu Talib (r.a) Müslüman oldu. "Ve enzir aşiratekel akrabın" (Şuara/214) ayeti indiği zaman Kureyş'e gidip, Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini her şeyi göze alarak okuyan Ali bin Ebu Talib'i, sen O'na isnad edilen bir yolu Hz. Ali'yi (r.a), be adam, Hz. Muhammed'den (sav) nasıl koparırsın? Kimsin sen ya? Kimsin sen? Hz. Ali'yi (r.a) Rasulullah'dan (sav) nasıl koparırsın?"