İhsan Şenocak'tan çağrı! 'Siyonistleri vatandaşlıktan çıkartın'

HÜDA PAR'ın TBMM'ye sunduğu soykırıma destek veren Türk vatandaşlarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısı gündemdeki yerini korurken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Bazı siyonistlerin hem İsrail hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması bu toprakların bedelini canlarıyla ödeyen mübarek ecdadımızı tahkir; aziz milletimizi ise aleni tahriktir. Gereği yapılmalı İsrail’e köle; dinimize ise düşman olan siyonistler vatandaşlıktan çıkarılmalıdır.