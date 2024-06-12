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Gündem İhsan Şenocak'tan çağrı! 'Siyonistleri vatandaşlıktan çıkartın'
Gündem

İhsan Şenocak'tan çağrı! 'Siyonistleri vatandaşlıktan çıkartın'

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:39:00 - 2024-06-13 00:29:12
İhsan Şenocak'tan çağrı! 'Siyonistleri vatandaşlıktan çıkartın'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup aynı zamanda İsrail vatandaşı da olan ve siyonistleri destekleyen kişilerin vatandaşlıktan atılması çağrısında bulundu.

HÜDA PAR'ın TBMM'ye sunduğu soykırıma destek veren Türk vatandaşlarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısı gündemdeki yerini korurken Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

Bazı siyonistlerin hem İsrail hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması bu toprakların bedelini canlarıyla ödeyen mübarek ecdadımızı tahkir; aziz milletimizi ise aleni tahriktir. Gereği yapılmalı İsrail’e köle; dinimize ise düşman olan siyonistler vatandaşlıktan çıkarılmalıdır.

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