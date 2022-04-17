İhsan Şenocak'ı tehdit eden Zafer Partisi için kapatma başvurusu!

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Suriyeliler başta olmak üzere göçmenlere yönelik ırkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Ümit Özdağ yönetimindeki Zafer Partisi, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı skandal ifadelerle tehdit etti.

Dr. Şenocak: Kardeşliğin hududunu İslam belirler

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yüce dinimiz İslam'ın ırkçılığı yasakladığını hatırlatarak, şu örneği verdi:

Lisanı, rengi, ırkı farklı Asyalı ya da Afrikalı bir Mü'min, benimle aynı dili konuşan, aynı kanı taşıyan lakin aynı kıbleye dönmeyen ırkdaştan bana milyonkere daha yakındır. Kardeşliğin hududunu İslam belirler. Çikolata renkli Afrikalı Mü'min kardeşim; Türkçe konuşan dinsiz, vatandaştır.

Zafer Partisi'nden Dr. Şenocak'a skandal tehdit!

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın Twitter hesabından Dr. İhsan Şenocak'ın mesajı alıntılanarak, akıllara durgunluk veren ifadeler kullanıldı. Dr. Şenocak'ı, "Türk'e düşman olan senin gibilerin vatanı bu cennet ülke değil Arap çölleridir." ifadeleri ile hedef alan Zafer Partisi, Dr. Şenocak'ı tehdit etti:

Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde yaşayıp bu kadar Türk düşmanı olanları da unutmayacağız. Sığınmacılardan sonra sıra size gelecek. Gerekirse zorla!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kapatma başvurusu!

Avukatlar Ömer Faruk Ceylan, Cengiz Yılmaz, Mehmet Mustafa Özünver ve Musab Özkan ile Yakup Özünver, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ı tehdit eden Zafer Partisi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak basın açıklaması yaptı.

"Bu ırkçı, saldırgan, ötekileştirici köhne zihniyetin 21. yüzyılda hala devam ediyor olması ciddi bir sorun teşkil etmektedir." denilen açıklamada, "İhsan Şenocak Hoca, malumunuz ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir ilim adamıdır. İslami ilimler alanındaki çalışmaları, gerek Müslüman halkımız gerekse de genişçe bir akademik camia tarafından sürekli taktirle takip edilmekte ve birçok çalışmada kaynak kabul edilmektedir. Bu noktada, İslam Alimlerine karşı hazımsızlık, Hz Muhammed (SAV) dönemindeki müşriklerden, günümüze kadar her dönemde olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"Fakat şu husus iyi bilinmelidir ki, burası bir Müslüman ülkesidir ve bir hukuk devletidir. Kimsenin babasının çiftliği değildir." hatırlatması yapılan açıklama, şöyle devam etti:

Herkes hukuk karşısında haddini hududunu bilmek zorundadır. Anayasa'da 68/4'e göre, siyasî partiler eylemleriyle, insan haklarına, hukuk devleti ve demokratik cumhuriyet ilkelerine uygun davranmalı, herhangi bir diktatörlüğü savunmamalı ve yerleştirmeyi amaçlamamalı, suç işlenmesini teşvik etmemelidir.

Anayasa 68/4

Bu nedenle bir siyasi partinin başındaki şahsın, İhsan Şenocak Hoca'ya karşı; ırkçı, saldırgan, ötekileştirirci, hedef gösterici, tehdit edici söylemleri, siyasi parti kapatılma nedenleri olarak düzenlenen Anayasa'nın 68/4 maddesini her yönüyle ihlal etmiştir. Ayrıca ilgili şahıs, daha da ileri giderek, adeta hukuku hiçe saymış, "Gerekirse zorla...!" demekten de geri durmamıştır. Bu yönüyle de tehlike oluşturmaktadır. Zira Anayasa'da 68/4 çerçevesinde, bir diktatörlük savunulduğu ve amaçlandığı ve de suça teşvik edildiği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapatma dosyasını hazırlayıp yasal süreci başlatması için talepte bulunduk. Bununla birlikte iş bu söylemler, Anayasa Madde 24'te düzenlenen "Din ve Vicdan Hürriyeti", Anayasa Madde 25'te düzenlenen "Düşünce Kanaat Hürriyeti" ve Anayasa Madde 26'da düzenlenen "Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti" hükümlerinin açıkça ihlali niteliğindedir

TCK 106

Ayrıca bir siyasi partinin başında olması hasebiyle Toplumun belli bir kesimine hitap eden bir şahsın bu tarz söylemleri, TCK 216'da düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek" ve TCK 106'da düzenlenen "Tehdit" suçlarını oluşturmuştur.

Tüm bu hukuki ihlallere karşı, Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Bizler de avukat meslektaşlarımızdan oluşan genişçe bir hukukçu kitlesi ile tüm yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz.