İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Türkiye'deki bazı sorumsuz medya organlarının geleceğimiz olan gençleri hedefleyen dizi ve filmlerinin aile kurumunda geri dönülmez bir şekilde yara açtığı uzmanlar tarafından sık sık dillendiriliyor.

Özellikle Netflix gibi ahlaksızlığı yücelten ve dini değerleri hiçe sayan büyük medya organları sık sık tartışma konusu oluyor.

Şenocak'tan tarihi uyarı

Medyanın toplumda ve gençlerde oluşturduğu tahrifata dikkat çeken, ilahiyatçı İhsan Şenocak sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ahlaksızlaşan medya ve ürettiği iffetsiz içeriklere dikkat çekerek, gençlerimizin günaha daldığını belirterek, kendisine gelen gençlerin sorunlarının çok tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Bu durum karşısında umudunun kırıldığını belirten Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, millet olarak ahlak seferberliği başlatmazsak büyük felaketler bizi bekliyor." dedi.