  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Uygur Türklerinin toplantısını iptal edip onları kafeden çıkartan Mado'yu boykot çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:57:00 - 2021-11-20 00:26:30
İhsan Şenocak Hoca'dan Mado'yu boykot çağrısı! 'Ezansız yaşayamayız'

 Yeniakit.com.tr 

Mado’nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, "Çin’deki yatırımlarımız zarar görür." gerekçesiyle Çin zulmüne uğrayan Uygur Türklerinin, Ankara'da bulunan Mado salonundaki toplantılarına izin vermeyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Çin radyosuna konuşan Kanbur, "pişkince" kendini savunup, "İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim." demişti.

'Ezansız yaşayamayız'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Mado'yu boykot" çağrısında bulundu.

Şenocak Hoca, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi şubesinden dışarı çıkaran, 'Çin benim vatanım' diye iftihar eden o meşhur dondurmacıya; Türkistan'da çiğnenen iffetin iffetimiz, davanın davamız, susturulan ezanın ezanımız olduğunu onu boykot ederek gösterelim. Madosuz yaşar lakin Ezansız yaşayamayız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?
Aktüel

Naim Süleymanoğlu kabri nerede? Naim Süleymanoğlu mezarı nerde?

Naim Süleymanoğlu mezarı nerede? Cep Herkül lakaplı Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümüde dualarla anılıyor. Dünya ve Türk halter tarihinde un..
Bakan Soylu kritik gelişmeyi duyurdu: Yakın zamanda kurulacak
Gündem

Bakan Soylu kritik gelişmeyi duyurdu: Yakın zamanda kurulacak

Düzensiz göçle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile İtalya arasında yeni bir mekanizma kurmaya karar verdik" açıklama..
Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi
Dünya

Almanya'da bir camiye kundaklama girişimi

Almanya’nın Köln kentinde yer alan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne, kundaklama girişiminde bulunan sa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay