İhsan Şenocak anlattı: İslam'da anne-baba hakkı!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca, büyüklerine hürmet eden anne ve babaların çocuklarının da kendilerine hürmet edeceğini söyledi.

İslam'da anne-baba hakkını anlatan Şenocak Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Anneler, babalar! Dünya görüşünüz ne olursa olsun çocuklarınızın size hürmetkar olmasını arzu ediyorsanız onları, “Annen ve baban Cennete girme vesilendir.” buyuran Allah Rasulü’nün (sav) hadislerinin okunduğu ders halkalarına gönderin! İslam küçüğe şefkat, büyüğe hürmettir.