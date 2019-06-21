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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alımları ne zaman? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 1 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

21 Haziran 2019 Cuma 10:00
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alımları ne zaman? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 1 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve

posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi : 20.06.2019

Son başvuru tarihi : 04.07.2019

Ön değerlendirme tarihi : 10.07.2019

(Sonuçlar [email protected] adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 17.07.2019

Sonuç açıklama tarihi : 23.07.2019

FAKÜLTE : Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

BÖLÜM : Mimarlık Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR : Uluslararası saygın bir üniversitede Mimarlık alanında lisans ve Mimari Bina Bilgisi alanında yüksek lisans çalışması tamamlamış olmak. Mimari proje stüdyosu dersinin yanı sıra; proje yönetimi, mimari tasarım süreç yönetimi, enerji verimli

bina sistemleri ve sertifikasyon süreçleri, sürdürülebilir yapı tasarımı, yapı sistemleri konulu lisans dersleri vermiş olmak ve bu konularda uygulamalı atölyeler gerçekleştirmiş olma deneyimine sahip olmak. Mimarlık pratiği içerisinde profesyonel olarak en az 10 yıllık deneyime sahip olmak ve farklı proje tipoloji ve ölçeklerindeki proje tasarım ve yönetim süreçlerinde yer almış olmak. Ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve konferanslarda bildiriler ve seminerler vermiş olmak, YDS'den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak. ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak.

(Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.)

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara.

 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:00
  1. Ankara
  2. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019
  3. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi personel alımları ne zaman?

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