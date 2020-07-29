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Gündem

İhsan Aktaş: AK Partililer buna dikkat etmeli

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, CHP 37. Olağan Kurultayı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:12:00 -

CHP 37. Olağan Kurultayı, Parti Meclisi oylamasının da yapılmasıyla sonuçladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak en çok oyu alarak PM'ye birinci sıradan girmeyi başardı.

Dört genel başkan yardımcısı PM'ye giremezken, dokuz isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek PM üyesi olmayı başardı.

Kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, AK Partililere çarpıcı bir uyarı yaptı.

İhsan Aktaş, 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları içerik analizi bakımından sıfırdır. Ama CHP eyyamcılığını kıymetlendirdi. Ak Parti'nin bu eyyamcılığa biraz dikkat kesilmesi gerekiyor" dedi.

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