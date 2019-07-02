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İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Pekcan, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, ihracatta yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaşıldığını belirterek bunun bir rekor olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:08
İhracatta Cumhuriyet rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracatta yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaşıldığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Bu yıl bayram tatili nedeniyle, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre haziran ayı ihracatının 10 Haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre eksi 3 milyar 790 milyon dolar ile başladığını ifade eden Pekcan, haziran ayındaki 9 günlük bayram tatilinin ihracat rakamlarındaki beklenen olumsuz etkisinin, bayram sonrası ihracattaki artış ile hızla kapanmaya devam ettiğini vurguladı.

Pekcan, tatilin bitmesiyle hızlı bir ivme kazanan ihracatın haziranın son 20 gününde yüzde 19,6 arttığına dikkati çekerek, “Bu yükseliş bayram nedeniyle oluşan ihracat kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek, farkın 2 milyar 24 milyon dolara inmesini sağlamıştır. Haziran ayı ihracatımız GTS’ye göre 11 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. “ ifadesini kullandı.

Dış ticaret açığında azalma devam ediyor

Bakan Pekcan, haziranda ithalatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 azalarak 15 milyar 86 milyon dolara gerilediğine işaret etti. Pekcan, 2018 yılının haziran ayında yüzde 69,7 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının haziran ayında yüzde 76,9 düzeyine yükseldiğini kaydetti.

Haziranda dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,1 düzeyinde azalarak 3 milyar 489 milyon dolara gerilediğini aktaran Pekcan, geçen yılın haziran ayında dış ticaret açığının 5 milyar 923 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

Pekcan, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığının toplam 13 milyar 963 milyon dolara gerilediğine işaret ederek, dış ticaret hacminin ise yüzde 11,3 azalarak 190,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Pekcan, “Önümüzdeki aylarda artacak turizm gelirlerinin de etkisiyle mal ve hizmet dış ticaretinde 2019 yılının ilk yarısında, ödemeler dengesi rakamları açıklandığında, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet ihracatının ithalatımızı karşılayacağını görmeyi bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İhracattaki rekor yenilendi

Küresel ticarette olumsuz gelişmelere rağmen 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki olumlu performansın sürmesini beklediklerini vurgulayan Pekcan, küresel ekonomide, özellikle de en önemli ihracat pazarı olan Avro Bölgesi'nde büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmasına karşın, ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu gelişmelerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Pekcan, “Bu oran 2018 yılının ilk 6 ayındaki yüzde 67,3 seviyesinden 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 86,3 seviyesine yükselmiştir.” ifadesini kullandı.

Pekcan, 47,9 puan ile son 1 yılın en yüksek verisi görülen Haziran PMI verilerinin de uluslararası pazarlardaki sıkıntıya rağmen ihracat siparişlerinde artış olduğunu teyit ettiğine dikkati çekti.

Dış finansman ihtiyacı ihracatla azalıyor

Bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

“Yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 27 milyar 974 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 27 milyar 974 milyon dolar azalmıştır. Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı, net ihracatımızın pozitif performansı ile düşmektedir.“

Bakan Pekcan, önümüzdeki aylarda da ihracatın büyümeye güçlü bir şekilde pozitif destek vermeye devam etmesinin beklendiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:08
  1. ihracat rakamları

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  • VatandasVatandas1 sa önce
    Eger bu haber dogruysa.bu kazanci uc bes kisi yiyor.milyonlarda sefalet icinde bogusuyor akit.adaletinizin Allah ................... yok bilmem ekonomi sahlanmis.ihracat ucmusta bilmem ne.o zaman bu issiz vatandaslar hangi memlekette yasiyo lan hiii.yada siz hangi ulkede yasiyonuz hiyarlar..

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