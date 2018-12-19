İhracatın 2019 rotası 182 milyar dolar

2018 yılında ABD’nin ekonomik yaptırımlarına ve spekülatörlerin kur saldırılarına maruz kalan Türkiye, 2019’da sıçrama yapmaya hazırlanıyor. İhracatın ön planda olacağı yeni yılda, irili ufaklı firmalar Uzakdoğu, Latin Amerika ve Afrika pazarlarında etkinliklerini artırmak için zemin yokluyor.

Hedef 182 milyar dolar

Aralık ayında yapılacak ihracatla 2018’in 170 milyar dolar seviyesinde kapanacağı öngörülüyor. 2019 ihracat hedefi ise Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ilan edildiği üzere 182 milyar dolar olacak. Hedef için planlar yapıldı. Buna göre ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore gibi dev pazarlara önem verilecek. Söz konusu pazarlarda binde 1-2 olan ihracat payının daha da yukarılara taşınmasına odaklanılacak.

Kritik pazarlara odaklanılacak

Gelecek sene dünyanın en önemli ekonomilerinden Çin ve ABD’ye daha çok ürün satma gayretine girilecek. Ayrıca Brezilya, Peru, Şili gibi Latin Amerika ülkelerinde; Yeni Zelanda, Avustralya gibi Okyanusya ülkelerinde; Kenya, Senegal, Angola gibi Afrika ülkelerinde ihracatı arttırmak için özel çalışmalar gerçekleştirilecek. Dolayısıyla ihracatçılar, 2019’da kritik pazarlarda yerini genişletmek ve kalıcı olmak için zorlu bir sınav verecek.

İhracat başarılarıyla anılan otomotiv sektörü, 2019’a temkinli yaklaşıyor. 2018’i ihracatta yüzde 10’luk atışla 31 milyar dolar seviyesinde kapatmaya hazırlandıklarını belirten Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, “2019’da benzer pazar yapısının devam etmesini bekliyoruz. Bizim için AB yine en önemli pazar olmaya devam edecek. ABD, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya da alternatif bölgeler olarak öne çıkacak” dedi.

Otomotivcide Brexit tedirginliği

Çelik, yeni yılda Brexit sürecinin önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek, “AB ile Birleşik Krallık’ın anlaşamaması otomotiv ihracatını olumsuz etkiler. Tabii ülkemiz açısından da otomotiv ihracatımızdan yüzde 10 pay alan Birleşik Krallık’la ticari ilişkilerimizin nasıl devam edeceği de kritik önem taşıyor. Gümrük vergilerinin devreye girmesi halinde Birleşik Krallık’a yönelik ihracatımızda ciddi bir düşüş yaşanması kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.

Hazır giyimci ABD’yi takibe aldı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de ihracat pazarlarını çeşitlendirmenin peşinde. 2019’da 19 milyar dolarlık ihracata imza atmak için önemli adımlar attıklarını kaydeden İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “AB’ye satışlarımızı arttırıyoruz. ABD’yi de yakından takip ediyor ve bu ülkeye daha çok ürün yollamayı esas alıyoruz. 2018 Ocak-Ekim döneminde yüzde 6,2 artıya geçtiğimiz ABD’ye sektörel ihracatımızı birkaç yıl içinde 1,5 milyar dolara çıkarabilmek için çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Gültepe, şu anda en önemli gayelerinin Rusya ve Çin’e ihracatlarını arttırmak; Katar, Libya ve Doğu Avrupa pazarlarında da adlarından söz ettirmek olduğunu söyledi.

Başarılı grafik çizeceğiz

Savunma sanayii firmaları da yerli silahlarımızı Uzakdoğu, Afrika ve Güney Amerika’ya satmak için çalışmalar yürütüyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği Başkanı Latif Aral Aliş, bu çalışmaların yanı sıra mevcut pazarlar olan Avrupa, ABD ve Ortadoğu’da başarılı bir satış grafiği çizmek için ellerinden geleni yaptıklarını; yapacaklarını dile getirdi.

En büyük endişemiz ticaret savaşları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 2018 için konulan 170 milyar dolarlık hedefin tutturulacağını vurgulayarak, “2019’un da başarıyla geçeceği, 182 milyar dolarlık rakamın yakalanacağı kanaatindeyiz. Uluslararası ticarette önümüzdeki dönem için bizleri en çok endişelendiren husus, ABD ve Çin’in karşı karşıya getiren, gümrük duvarlarını yükselten ticaret savaşları olgusu. Bu eğilimin yaygınlaşması biz ihracatçıların hiç istemediği bir durum” ifadelerini kullandı.

İşte o ülkeler

Yeni yılda ihracatçıların radarına alacağı başlıca ülkeler ve 11 aylık ihracat rakamları şöyle:

Ülke İhracat (Milyar $)

ABD 7,5

Çin 2,7

Hindistan 1

Katar 925

Meksika 538

Güney Kore 530

Japonya 426

Kenya 194