İhracatçılara indirimli fuar tarifesi

EKONOMİ SERVİSİ

İhracatta yeni rekorlar hedeflenirken, uluslararası fuarlara katılacak ihracatçılar kur kalkanı ile korunacak. Ekonomiye ivme katmak için iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunmayı hedefleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), sayıları 70 bini bulan ihracatçılara “Fuarlara katılın, ticareti geliştirin” çağrısında bulunurken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) da üyelerine verdiği destekleri döviz kurundaki artışa rağmen sürdürmeye devam ediyor.

Oda yönetimi, küresel fuarlara katılan firmalar için önceki ay açıkladığı ‘Dolar kuru 4 lira, Euro da 4,8 lira’ tarifesine devam ediyor. İTO, yılın geriye kalan dört ayında mobil teknolojilerden gıdaya, genel ticaretten kitaba, helal ürünlerden film endüstrisine kadar çeşitli sektörlerde 16 fuar organizasyona imza atacak. ABD’den Hindistan’a, Rusya’dan Fransa’ya, Çin’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne uzanan rotada Türk firmaları, İTO ile dünyanın dört bir yanında yeni işbirlikleri fırsatları yakalayacak.

İşte ihracatçılara yeni fırsat kapıları açacak olan fuarlar:

12-14 Eylül 2018-MOBILE WORLD CONGRESS AMERICAS-Los Angeles/ABD

13-18 Eylül 2018-FOOD INDIA INSPIRED BY SIAL-Yeni Delhi/Hindistan

19-21 Eylül 2018-PROESTATE 2018-Moskova/Rusya Federasyonu

27-29 Eylül 2018-SARAYEVO HALAL FAIR 2018-Saraybosna/Bosna Hersek

10-14 Ekim 2018-FRANKFURT KİTAP FUARI-Frankfurt/Almanya

15-18 Ekim 2018-MIPCOM 2018-Cannes/Fransa

15-19 Ekim 2018-124. CANTON FUARI 1. FAZ-Guanco/Çin Halk Cumhuriyeti

21-25 Ekim 2018-SIAL 2018-Paris/Fransa

31 Ekim-4 Kasım 2018-CANTON FUARI 3. FAZ-Guanco/Çin Halk Cumhuriyeti

7-10 Kasım 2018-AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES-Buenos Aires/Arjantin

14-16 Kasım 2018-DISCOP 2018-Johannesburg/Güney Afrika Cumhuriyeti

21-24 Kasım 2018-25. TİRAN ULUSLARARASI FUARI-Tiran/Arnavutluk

21-24 Kasım 2018-SIAL INTERFOOD JAKARTA-Jakarta/Endonezya

27-30 Kasım 2018-BAUMA CHINA 2018-Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti

4-7 Aralık 2018-ATF ASIA TV FORUM & MARKET 2018-Singapur

10-12 Aralık 2018-SIAL MIDDLE EAST 2018-Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri