İhracatçı zor durumda: Sipariş çok, ürünü saracak ambalaj yetmiyor!

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger “Ocak-kasım döneminde ihracatımız 3 milyar doları geçti ancak şimdi de ham madde sıkıntısının ardından kâğıt kutu ve koruyucu malzeme tedariğinde sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Avrupa dışında Latin Amerika, ABD ve Kanada’dan gelen siparişlerde yoğunluk yaşadıklarını anlatan Özger, ambalaj sorununa ilişkin şu öneride bulundu: Yurt içindeki üreticimizi koruyarak ancak iç talebi karşılayamayan ara mamul ithalatına kolaylıklar getirilmesi, yaşanan bu sorunu çözecektir. Örnek olarak kâğıt ham maddesi ithalatını kolaylaştırırsak bunu yurt içinde katma değer ile ambalaj hâline getirebilir ve sonrasında nihai ürünümüzde kullanarak geri ihraç edebiliriz. Bu da dış ticaret dengemize olumlu yansıyacaktır.