İhracata Doğu Akdeniz desteği

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk üç ayında 2 milyar 667 milyon 59 bin 930 dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2025'in ocak-mart döneminde 2 milyar 539 milyon 75 bin 300 dolarlık dış satıma ulaşan Doğu Akdeniz'deki 4 kent, bu yılın aynı dönemindeki ihracatta yüzde 5,04 artış yakaladı.

Mersin, Hatay, Adana ve Osmaniye'den yılın ilk çeyreğinde çeşitli ülkelere 2 milyar 667 milyon 59 bin 930 dolarlık ürün pazarlandı. Ürün çeşitliliği ve farklı sektörlerdeki üretim kapasitesiyle öne çıkan Mersin'deki firmalar, üç ayda 950 milyon 450 bin dolarlık dış satım yaptı. İhracatını geçen yılın aynı aralığına göre yüzde 10 artıran Mersin, bölgedeki iller arasında dış satımda birinci oldu.

Kentin ihracatında yüzde 44,2 artış yakalanan yaş meyve ve sebze grubu 393 milyon 957 bin 350 dolarla ilk sırada yer aldı. Dış satımı yüzde 17,7 azalan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin 189 milyon 394 bin 460 dolarla ikinci olduğu dönemde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 74,5 artış ve 61 milyon 142 bin 960 dolarla üçüncü oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın ocak-mart ihracatı, geçen yıla göre yüzde 5,5 azalışla 879 milyon 501 bin 920 dolar olarak kaydedildi. Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında yüzde 8,8 azalış ve 499 milyon 94 bin 730 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'dan yüzde 22,8'lik artış gösterip 179 milyon 721 bin 860 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan meyve sebze grubunu, yüzde 10,6 azalışla 27 milyon 665 bin 500 dolarlık ürün pazarlanan otomotiv endüstrisi takip etti. Adana'dan üç ayda yapılan ihracat yüzde 8,3 artışla 798 milyon 147 bin 160 dolara ulaştı.

Kentte kimyevi maddeler ve mamullerinin dış satımı yüzde 23,5 artarak 162 milyon 525 bin 230 dolarla ilk sırada yer aldı.

Tekstil ve ham maddeleri grubunun yüzde 1 artış ve 119 milyon 50 bin 810 dolarla ikinci sırada olduğu ihracat döneminde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 9,9 artışla 106 milyon 465 bin 70 dolara ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

Osmaniye'den ocak-martta 38 milyon 960 bin 850 dolarlık ürün pazarlandı. İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9'luk artış sağlanan kentte, dış satımda yüzde 36,5 yükselen tekstil ve ham maddeler grubu ilk sırada yer buldu. Dış satımı yüzde 21 azalarak 11 milyon 118 bin 640 dolar olarak kayıtlara geçen çelik sektörünü, 3 milyon 305 bin 890 dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.