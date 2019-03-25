İhlas Koleji öğrencisi yüzmede İstanbul şampiyonu

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu öğrencisi Vera Seyda Sarıkaya, Okullararası Minikler Yüzme İstanbul Şampiyonası’nda iki İstanbul şampiyonluğu kazandı.

Beylikdüzü Yüzme Kompleksi’nde 110 okuldan 300 sporcunun katıldığı şampiyonada Sarıkaya, 2010 doğumlular kategorisinde 50 metre ve 100 metre kelebek stilde İstanbul şampiyonu oldu.

İhlas Koleji Beden Eğitimi öğretmenlerinden Şenol Özkan, Vera’nın çok başarılı bir performans göstererek İstanbul birinciliğini elde ettiğini söyledi. Gelecekte kendisinden daha büyük başarılar beklediklerini söyleyen Özkan, “Vera kendi yaş kategorisinde rakiplerinden bir adım önde. Gelecek şampiyonalarda da madalyalar kazanmaya devam edecek” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin şampiyonada iki ayrı dalda iki İstanbul şampiyonluğu elde eden Vera Seyda Sarıkaya’yı tebrik etti. Vera’nın abisi Bera gibi başarılı bir yüzücü olacağına yürekten inandığını ifade eden Yeltekin, “Akademik ve kültürel başarılarımızın yanı sıra sportif başarımız da katlanarak devam ediyor. Bera ve Vera kardeşlerle gurur duyuyoruz. Her iki kardeş de şampiyonalarda İhlas Koleji’ni başarıyla temsil ediyor. Bera ve Vera kardeşlerin ülkemiz sporu adına büyük şans olduğunun altını çiziyorum” dedi.