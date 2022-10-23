İHL müdürünün cenaze namazını hafız oğlu kıldırdı
Kanser tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Trabzon Araklı Hamit Özdağ Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Ergün için dün Araklı ilçesindeki Fatih Camii’nde tören düzenlendi.
Trabzon’un sevilen ismi Ergün’ün cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Ergün’ün cenazesi, hafız olan oğlu Abdülkadir Ergün’ün kıldırdığı namazın ardından ilçeye bağlı Kükürtlü Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.