İHH'nın Suriye insani yardım tırları Samsun ve çevre illerinden yola çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum ve Kastamonu'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım derneklerince "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında yardım tırları Suriye'ye gönderildi.

Samsun İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada yardımların yıl boyunca süreceğini söyledi.

İHH'nın kurulduğu günden beri bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerine yardım ulaştırdığını ifade etti.

Sasmun Valisi Zülkif Dağlı ise, "Bildiğiniz gibi bugün Dünya İnsan Hakları Günü. Bu anlamlı günde biz de Samsun olarak ne yapabiliriz diye düşündük, böyle bir hazırlık yaptık. Biz ay boyunca hatta kış boyunca Samsun'dan bu yardımları göndermeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla 25 ton un gönderiyoruz oradaki kardeşlerimize." dedi

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dua okundu.

- Çorum

Çorum İHH İnsani Yardım Derneğince İdlib'e 421 bin lira değerinde, 4 tır gıda ve yaşam malzemesi gönderildi.

Çorum İHH'nın Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için topladığı yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, dernek merkezi önünden dualarla uğurlandı.

Çorum İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çorum halkının yine yaşama hakları gasp edilmiş Suriyeli mazlumların yanında olduğunu gösterdiğini belirten Özkabakçı, "Bugün 105 ton, 421 bin lira değerinde, 4 tır gıda ve yaşam malzemesini Suriye'ye uğurluyoruz. Çorum İHH olarak savaşın başından beri Suriye’ye sizlerin desteği ile 150'den fazla insani yardım tırı gönderdik. Suriye yardımlarımızı 2020 yılı içinde 23 tıra tamamlamış oluyoruz." dedi.

"Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık" sloganıyla başlatılan kampanyanın devam edeceğini dile getiren Özkabakçı, "Yardım malzemelerimiz İHH Reyhanlı Lojistik Merkezimiz aracılığıyla Suriye'ye ulaşacaktır, İnşallah yardımların organizesine bizler de refakat edeceğiz. Allah tüm hayır ve emek sahiplerinden razı olsun." ifadesinde bulundu.

- Kastamonu

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İdlib'e 1 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdurların olduğuna işaret etti.

Yardım kampanyası kapsamında aralık ayı sonuna kadar 2 tır yardımı daha Suriye’ye ulaştıracaklarını vurgulayan Dağdelenoğlu, "Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz." dedi.







