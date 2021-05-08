  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kamyonet, dere yatağına devrildi
Dışişlerinden açıklama: Türkiye, Afrika Boynuzu bölgesindeki...
Malatya’da deprem
Almanya'da skandal yasak!
Aktüel İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Aktüel

İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da

İHH, Lübnan’da yaşayan yaklaşık 60 bin mağdura Ramazan yardımı ulaştırdı. Kumanya, zekat, fitre, iftarlık ve bayramlık yardımlarından Lübnanlıların yanı sıra ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler de istifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 02:52:00 -

"Ramazanda Umut Var" sloganıyla Lübnan’a giden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, başkent Beyrut ve çevresinde 57 bin 815 kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Yaklaşık 50 bin kişiye kumanya yardımı

İHH'nın kumanya yardımlarından 49 bin 250, zekat ve fitre bağışlarından ise 3 bin 865 ihtiyaç sahibi faydalandı. Bölgedeki çocuklara bin 500 bayramlık hediye eden İHH ekibi, ayrıca 3 bin 200 kişiye de iftar verdi. Yardımlardan hem Lübnanlı mağdurlar hem de ülkedeki Filistinli ve Suriyeli mülteciler faydalandı. Vakfın yardımlarından ayrıca Beyrut’ta bulunan ihtiyaç sahibi Türk Topluluğu aileler de istifade etti. Vakfın Lübnan’daki dağıtımlarına Kafalar Youtube ekibinden Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin de katıldı.


Korona ile mücadele

Vakfın Ramazan çalışmalarını icra etmek üzere bölgede bulunan İHH ekibi ayrıca Lübnan’ın Sayda bölgesinde bulunan AynElhelva Mülteci Kampı’ndaki Filistinlilere tıbbi yardımda bulundu. Koronavirüsle mücadele için Aksa Hastanesi’nin bir odasına vantilatör, şırınga pompaları, hasta yatakları ve ekipmanları teslim edildi.


İyiliğe destek olmak için

Hayırseverler, dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH’nın iyilik hareketine katabiliyor ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ı anlatan eser çıktı
Siyaset

Erdoğan'ı anlatan eser çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları k..
Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret
Spor

Uğurcan Çakır'dan 83 yaşındaki taraftara sürpriz ziyaret

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarına sürpriz bir ziyarette bulundu...
Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber
Spor

Bir devir kapanıyor! Ronaldo'dan futbol severleri üzen haber

36 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, hayranlarını üzecek kararı açıkladı. Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndan sonra futbol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay