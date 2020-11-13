  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İHH'nın Barış Pınarı bölgesine insani yardım çalışmaları sürüyor
Aktüel

İHH'nın Barış Pınarı bölgesine insani yardım çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:14:08 -
İHH'nın Barış Pınarı bölgesine insani yardım çalışmaları sürüyor

RASULAUYN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, terörden temizlenen Rasulayn'da 175 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı, 150 aileye de kışlık ve nakdi yardımda bulundu.

Şanlıurfa Barış Pınarı Bölgesi Koordinatörü Behçet Atila, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn ilçesine bağlı Um Hayır, Ayn İhsan ve Şeyh Şebil köylerindeki okullarda 175 öğrenciye kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını söyledi.

İHH sponsorluğunda olan 50 aileye nakdi yardım verildiğini belirten Atila," Eğitime desteğimiz sürüyor. Aynı zamanda 100 aileye kış yardımı yaptık. Battaniye, gıda, hijyen paketi ve ayakkabı dağıttık." dedi.

Atila, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yardımlara devam edeceklerini belirtti.

İHH, Suriye'deki savaşın başından bu yana İdlib ile Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki muhtaçlara yardımları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket
Gündem

Abdullah Ağar uyarmıştı! Ermenilerden alçak hareket

27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri ve ormanlık alanları ateşe veriyor. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdul..
Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...
Dünya

Ermeni askerin İran itirafı gündeme bomba gibi düştü: 30 milyon Azeri'yi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla son buldu. Bu süreçte İran hü..
İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı! CHP'li belediyede görevden uzaklaştırma

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama "(Küçükçekmece'deki park düzenlemesi) Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay