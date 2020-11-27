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Aktüel İHH'den Afrin’de 560 yetime kışlık kıyafet desteği
Aktüel

İHH'den Afrin’de 560 yetime kışlık kıyafet desteği

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:56:46 -
İHH'den Afrin’de 560 yetime kışlık kıyafet desteği

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan 560 yetime kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’deki savaş mağduru ve yetim çocukları desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte çok sayıda kampın ihtiyaçlarının arttığını bildiren Tahiroğlu, şunları kaydetti:

''Kamplarda yaşayan çocukları kışın soğuğundan korumak için çalışma başlattık. Bu kapsamda son birkaç haftadır binlerce çocuğumuzun kışlık kıyafet ihtiyacını giderdik. Son olarak Afrin’de de 560 yetim çocuğumuza kışlık kıyafet çantası dağıttık. Bu çantaların içerisinde mont, bot, atkı, bere, çorap, çamaşır, içlik, kazak ve pantolon bulunuyor. Bu çalışmalarımız sayesinde en azından kamplarda yaşayan insanların kış dönemini bir nebze olsun sıcak geçirmesini sağlamış olacağız. Afrin başta olmak üzere Suriye’de kış yardım çalışmalarına devam edeceğiz.''

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