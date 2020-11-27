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Aktüel İHH'den 2 bin dezavantajlı aileye kışlık giysi yardımı
Aktüel

İHH'den 2 bin dezavantajlı aileye kışlık giysi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:25:46 -
İHH'den 2 bin dezavantajlı aileye kışlık giysi yardımı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, İHH İnsani Yardım Derneği yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla 2 bin dezavantajlı aileye kışlık giysi yardımında bulundu.

Özel bir firma tarafından sağlanan yardımlar, dernek gönüllülerince Yücel İlkokulu'nda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Metin Kılıç, yaptığı açıklamada, özel bir firmanın sağladığı yardımlarla soğuk havada zorda kalmamaları için yetim, fakir ve sığınmacılardan oluşan 2 bin aileye kışlık giysi yardımında bulunduklarını belirtti. Duyarlı davranışlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Bizler ihtiyaç sahibi olduklarını daha önceden tespit ettiğimiz ailelerimize yönelik bayram öncesi yaptığımız yazlık kıyafet yardımının ardından kışlık kıyafet yardımını tamamlamış bulunmaktayız. Bu yardımları yapmamıza vesile olan ülkemizin güzide markalarından olan firmamıza teşekkür ederiz. Gerek deprem gerekse pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçen ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız hız kesmeden devam edecektir."

Kılıç, yardımların dağıtılmasında yer sağlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yücel İlkokulu yöneticilerine de teşekkür ederek "Vakit bir ve birlik olma vaktidir. Tüm duyarlı ve merhametli vatandaşlarımıza, kurum, kuruluş ve firmalarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

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