İHH’dan yetimlere bayram sürprizi

İHH İnsani Yardım Vakfı Gönüllü Motorize ve Off-Road ekipleri, bayramın birinci günü 750 yetimi sevindirmek için yola çıktı. İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemiyle desteklenen yetimlere oyuncak ulaştırıldı. İstanbul’un 39 ilçesindeki yetim ailelerinin kapısı teker teker çalındı ve yetimlere oyuncak, balon ve lokum hediye edildi. Dağıtıma, 16 off-road aracı ve 59 motorlu araç katıldı. Yetimlere ayrıca motivasyon amacıyla İHH Çocuk Kulübü’nün hazırladığı ‘Kahramanlık Belgeseli’ teslim edildi.

“Herkesi sevindirmeye çalıştık”

Yola çıkılmadan hemen önce açıklamalarda bulunan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Yapılan yardımlar nedeniyle bağışçılara teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Durmuş Aydın, “Koronavirüs nedeniyle başlattığımız kampanyamızı Ramazan’la birleştirmiştik. Hamd olsun bugün itibariyle 2 milyondan fazla kişiye ulaşmış olduk. Özellikle Türkiye’deki çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı söylemiştik. Kriz bölgelerine de ağırlık vererek bu süreci tamamlamış olduk. Allah herkesin yaptığı yardımları kabul etsin. Bağışçılarımızın destekleriyle herkesi sevindirmeye çalıştık. Ve şimdi de bu çalışmayı taçlandırmak amacıyla burada gördüğümüz gönüllü araçlarımız, imkanlar dahilinde yetimlerimizi sevindirmek için yola çıkacaklar. Umut ediyoruz ki bu iyilikler, Türkiye’de ve dünyada sürekli devam eder. Tekrardan herkesin bayramını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Dört bir yana dağıldılar

Açıklamanın ardından İstanbul’un dört bir yanına dağılan ekipler, yetim ailelerin kapılarını teker teker çalarak onlara oyuncak, balon ve lokum gibi çeşitli hediyeler ulaştırdı. Dağıtıma ayrıca palyaçolar da eşlik etti.