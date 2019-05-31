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İHH'dan korkutan uyarı: 13 milyon gencimiz korumasız durumda

Uyuşturucu ve zararlı bağımlılıklarıyla ilgili önemli çalışmalar yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, yeniakit.com.tr’ye konuştu. Uyuşturucu probleminin sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en önemli sağlık problemi haline geldiğini belirten Osman Atalay, 13 milyon gencin zararlı bağımlılıklara karşı korumasız durumda olduğunu söyledi.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:56

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Uyuşturucu ve diğer zararlı bağımlılıklara karşı da mücadele eden İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, gençleri korumanın en iyi yolunun aile yapısını güçlendirmekten geçtiğini söyledi.

13 milyon gencimiz korumasız durumda

Uyuşturucu ve diğer bağımlılıkların dünyanın en büyük sorunu haline geldiğine işaret eden iHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, şunları söyledi:

Uyuşturucu problemi sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın, Avrupa’nın en önemli sağlık problemi haline geldi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan madde bağımlılığı söz konusu. 2018 yılı şubat ayında devletimiz beş bağımlılıkla; sigara, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji ile ilgili seferberlik ilan etti. Fakat gençliğin en önemli problemi madde bağımlılığı, uyuşturucu ve uyarıcı, kimyasal, sentetik ve doğal maddeler. İkincisi teknoloji bağımlılığı. Üçüncüsü sanal kumar bağımlılığı. Bu üç bağımlılık bizim için çok tehlikeli. Gençler arasında hızla yayılıyor, özellikle 18-24 yaş arasında 13 milyon gencimiz var. Bu gençler madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının karşında korumasız durumda."

Gençliğe sahip çıkmak için aile çok önemli

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye’nin 32 ilinde madde ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturan konferanslar verdiklerini belirten İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

Burda iki önemli nokta var. Birincisi Türkiye’de aile kurumunun ele alınması, muhafazası ve anne. İkincisi okullarımızın kalitesi ve bunun yanında öğretmenlerimizin yaşam standartlarının güçlendirilmesi. Yani Türkiye, gençliğine sahip çıkmak istiyorsa iki kurumun yeniden ele alınması gerekir; birincisi aile-anne, ikincisi okul-öğretmen.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:56
  1. Ankara
  2. İHH
  3. IHH İnsani Yardım Vakfı
  4. İnsani Yardım Vakfı
  5. Osman Atalay

YORUM YAZ

  • GenclikGenclik1 sa önce
    Gençlikten sorumlu kim aile toplum diyanet meb il gençlik... bunların durumu nasıl..
  • AliAli1 sa önce
    Bu yönetim ve başındaki 18 yıldır iktidarda değil mi? Iktidara geldikleri gün doğan çocuklar şimdi 18 yaşında ve uyuşturucu bağıntısıysa o zaman, ülkeyi yönetenlere hesap sormalı.
  • K Maraşlı K Maraşlı 2 sa önce
    Bu kesintisiz dayatmalı zorba karma eğitim gençliği Türkiye in maddi manevi geleceğini tehtit ediyor biz Allah tan uzaklaştıkça bizi göz göre göre bela bekliyor. DUYURULUR.!!!
  • YASARYASAR3 sa önce
    gençler işsiz umutsuz devlet suriyelileri bakıyor. ne anlatıyorsunuz
  • ALACAKALACAK4 sa önce
    MUHAFAZAKAR KESİMDE NEKADAR ÇAĞDAŞ LARA ÖZENEN KESİMDE NEKADAR BUNU DA SÖYLESENİZDE LAİKLİĞİ BATICILIĞI ÖVENLERİN ÖVDÜKLERİ MEDENİYETİN SONUCUNU GÖRSELER DİNDÜŞMANLIĞININ SONUCU CANINLAMALINLA ÖDÜYEN HAKKINI ER GEÇ ALACAK

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