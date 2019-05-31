İHH'dan korkutan uyarı: 13 milyon gencimiz korumasız durumda

Taha Emre Özdemir Ankara

Uyuşturucu ve diğer zararlı bağımlılıklara karşı da mücadele eden İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, gençleri korumanın en iyi yolunun aile yapısını güçlendirmekten geçtiğini söyledi.

13 milyon gencimiz korumasız durumda

Uyuşturucu ve diğer bağımlılıkların dünyanın en büyük sorunu haline geldiğine işaret eden iHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, şunları söyledi:

“Uyuşturucu problemi sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın, Avrupa’nın en önemli sağlık problemi haline geldi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan madde bağımlılığı söz konusu. 2018 yılı şubat ayında devletimiz beş bağımlılıkla; sigara, alkol, kumar, uyuşturucu ve teknoloji ile ilgili seferberlik ilan etti. Fakat gençliğin en önemli problemi madde bağımlılığı, uyuşturucu ve uyarıcı, kimyasal, sentetik ve doğal maddeler. İkincisi teknoloji bağımlılığı. Üçüncüsü sanal kumar bağımlılığı. Bu üç bağımlılık bizim için çok tehlikeli. Gençler arasında hızla yayılıyor, özellikle 18-24 yaş arasında 13 milyon gencimiz var. Bu gençler madde, teknoloji ve kumar bağımlılığının karşında korumasız durumda."

Gençliğe sahip çıkmak için aile çok önemli

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye’nin 32 ilinde madde ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili farkındalık oluşturan konferanslar verdiklerini belirten İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burda iki önemli nokta var. Birincisi Türkiye’de aile kurumunun ele alınması, muhafazası ve anne. İkincisi okullarımızın kalitesi ve bunun yanında öğretmenlerimizin yaşam standartlarının güçlendirilmesi. Yani Türkiye, gençliğine sahip çıkmak istiyorsa iki kurumun yeniden ele alınması gerekir; birincisi aile-anne, ikincisi okul-öğretmen.”