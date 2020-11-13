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Aktüel İHH'dan Giresun'daki selde mağdur olan afetzedelere nakdi yardım
Aktüel

İHH'dan Giresun'daki selde mağdur olan afetzedelere nakdi yardım

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:51:33 -
İHH'dan Giresun'daki selde mağdur olan afetzedelere nakdi yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Giresun'da ağustos ayında meydana gelen sel nedeniyle mağdur olan 207 esnaf ve köylüye hayırseverlerin nakdi yardımlarını ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, ağustosta meydana gelen sel felaketiyle Giresun'da dereler taştı, birçok yol ulaşıma kapandı, çok sayıda ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Özellikle Dereli ilçesinde ve Espiye'nin bazı köylerinde önemli hasar oluştu.

İHH da felaketi haber alır almaz tüm Türkiye'den afet yönetim birimlerini harekete geçirerek bölgede hem kayıp vatandaşların arama kurtarma çalışmalarına destek verdi hem de acil yardım faaliyetleri yürüterek afetzedelerin ihtiyaçlarını karşıladı.

Aradan geçen zamanın ardından bölgedeki iyileştirme çalışmalarına da destek olan İHH, hayırseverlerin katkılarıyla afetten maddi zarar gören ailelere nakdi yardım ulaştırdı.

250 bin TL'lik yardımdan, Dereli'den 97 esnaf, Dereli'nin Akkaya köyünden 11 aile, Espiye'nin Ericek ve Avluca köylerinden ise 99 aile olmak üzere toplamda 207 esnaf ve aile yararlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, çeyrek asrı aşkın bir süredir hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

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