İHH’dan Gazze’ye insani yardım

İşgalci İsrail rejiminin Gazze’ye düzenlediği saldırılar nedeniyle insani kriz giderek derinleşiyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2007 yılından bu yana Gazze’de bombalar altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Son saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze’de İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından; Bin adet gıda kolisi, 600 adet battaniye, 4 bin 700 kişilik sıcak yemek, saldırılarda yaralananlara 300 adet hijyen kiti ve 100 paket hasta bezi dağıtıldı.

Ayrıca hastanelere ilaç, tıbbi ekipman ve ambulanslarına mazot desteği verildi.

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Zor şartlar altında faaliyetlerine devam eden Mavi Marmara Şehitleri Aşevi’nde her gün bin 200 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor.

İHH, Gazze’de insani yardım çalışmalarına devam edecek.

Gazze’de insani felaket yaşanıyor!

Apartheid rejimi işgalci İsrail, 2007 yılından bu yana abluka altında tuttuğu Gazze’ye; 2008, 2014 ve 2021 yılında yoğun saldırılar yapmış, çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 2 bin 800’ü geçti. Yaralananların sayısı 10 bini buldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlendi.

BM verilerine göre ise İşgalci İsrail’in son saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

İsrail’in uyguladığı ablukayı daha da ağırlaştırması nedeniyle Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Destek olmak için

Gazze halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden GAZZE yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına GAZZE yazarak istediği tutarda yardım edebiliyor.