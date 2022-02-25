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Aktüel İHH’dan Balkanlar’da 5 ülkeye kış yardımı
Aktüel

İHH’dan Balkanlar’da 5 ülkeye kış yardımı

İHH, kış yardımları kapsamında Arnavutluk, BosnaHersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’daki ihtiyaç sahiplerine 198 ton kömür ve 206 metreküp yakacak odun ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 14:56:00 -
İHH’dan Balkanlar’da 5 ülkeye kış yardımı

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan; yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle kış aylarını zorlu şartlar altında geçiriyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, ihtiyaç sahiplerinin kış aylarını daha iyi şartlarda geçirebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldı.

Yetim ailelerine destek

Kış yardımları çerçevesinde, Arnavutluk’ta 90 yetim ailesine 20 adet soba ve 184 adet battaniye dağıtımında bulunan İHH, ülkedeki 2 okul ve 1 kreşe de sınıflarda kullanılmak üzere 46 adet soba ulaştırdı.

İHH tarafından, Karadağ’da 26 ihtiyaç sahibi aileye 78 metreküp, Sırbistan’da ise 38 ihtiyaç sahibi aileye 76 metreküp yakacak odun yardımında bulunuldu.

198 ton kömür yardımı

Bosna Hersek’te 435 kişinin kaldığıDuje Rehabilitasyon Merkezi’ne 92 ton kömür ve 65 ihtiyaç sahibi aileye deyakacak odun dağıtımı yapan İHH, Kosova’da ise 240 ihtiyaç sahibi aileye 106 ton kömür desteği verdi.

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