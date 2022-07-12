İHH'dan Arnavutluk'ta 900 aileye yardım

İHH, Arnavutluk’ta Tirane, Shkoder, Lushnje, Fier, Berat, Diber, Durres bölgelerinde kurban yardımları çerçevesinde 900 aileye ulaştı. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin bayramlarını kutlayan İHH ekibi, bölgede yaptıkları diğer çalışmaları da takip etti. Arnavutluk'taki kurban dağıtımına katılan İHH mütevelli üyesi Osman Atalay, açıklamalarda bulundu.

Osman Atalay, “Balkanlarda İHH olarak 30 senedir faaliyet gösteriyoruz. Balkanlar ve Türkiye halkları et ve tırnak gibi bir vücudun azası gibidir. Soydaş, dindaş, akraba ve komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurban ve Ramazan'da gıda eğitim öğretim ve meslek edinme projeleri ile maddi manevi olarak desteğimizi sürdürüyoruz.” dedi.