İHH'dan 1180 Filistinli aileye yardım

İHH, ülkenin farklı bölgelerinde 70 yılı aşkın süredir kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler için başlatılan "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" kapsamındaki yardımlarına devam ediyor.

İHH'nın Lübnan'daki partneri Gavs Yardım Derneği Müdürü İhab Tütüncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin neden olduğu işsizlikten en çok etkilenen kesim olan Filistinli mültecileri Türk hayırseverlerin bağışlarıyla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan ve en büyük Filistin mülteci kampı olan Ayn Hilve'de ihtiyaç sahibi 500'den fazla aileye gıda yardımında bulunduklarını aktaran Tütüncü, kentteki Miye Miye Mülteci Kampında da 180 aileye yağ, şeker, salça, makarna gibi temel yaşam malzemelerinden oluşan gıda kolileri dağıttıklarını kaydetti.

İHH Orta Doğu Masası Koordinatörü Emre Kaya da Filistinli mültecilere, kış mevsiminde ısınmak için kullanılan mazot yardımında bulunduklarını belirtti.

Kaya, ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde bulunan Celil Mülteci Kampında 500 aileye 40'ar litre mazot dağıttıklarını ifade etti.

İHH'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'den 22 sivil toplum kuruluşu, Lübnan'da kamplarda hayat mücadelesi veren Filistinli mülteciler için "Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası" başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı söyleniyor.

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan bu mültecilerin yarıdan fazlası (yüzde 62), altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 mülteci kampında yaşarken geri kalanları ise kamp çevresinde ve ülkenin farklı bölgelerinde ikamet ediyor.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, tarihinin en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.